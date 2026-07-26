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Всё о женщинах

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«Недостатки: нет»: Кристина Асмус показала идеальную фигуру на отдыхе в Египте

«Недостатки: нет»: Кристина Асмус показала идеальную фигуру на отдыхе в Египте

Кристина Асмус поделилась новой серией отпускных снимков, сделанных на берегу моря. На фотографиях 38-летняя актриса позирует в слитном серо-лиловом купальнике, гуляет босиком по пляжу и демонстрирует стройную фигуру.

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