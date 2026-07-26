«Недостатки: нет»: Кристина Асмус показала идеальную фигуру на отдыхе в Египте

Кристина Асмус поделилась новой серией отпускных снимков, сделанных на берегу моря. На фотографиях 38-летняя актриса позирует в слитном серо-лиловом купальнике, гуляет босиком по пляжу и демонстрирует стройную фигуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии