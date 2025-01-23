Давосский форум и унтер-офицерская вдова фон дер Ляйен

Выступая на днях на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который с некоторых пор стал не таким уж всемирным и далеко не только экономическим, – глобалисты в довольно узком кругу обсуждают как им удержать власть над миром, – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла довольно пафосную речь о том, как тяжело живётся Европе без дешёвой энергии и почему тем не менее сворачивать с избранного пути на конфронтацию с Россией ЕС не намерен.