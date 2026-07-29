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Русская весна

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Немецкий депутат назвал блок Мерца «партией Украины»

Немецкий депутат назвал блок Мерца «партией Украины»

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его «партией Украины».

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