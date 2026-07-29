Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его «партией Украины».