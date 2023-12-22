Если дети пострадали. Кому Путин распорядился выплачивать по 100 тысяч рублей?

Среди обязательных требований – российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит оказать социальную поддержку семьям с детьми, пострадавшим от агрессии со стороны Украины.
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