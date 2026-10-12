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Орелtimes

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На Орловскую область надвигается похолодание с дождями

На Орловскую область надвигается похолодание с дождями

Уже завтра, 13 октября, в Орловской области резко сменится погода. Вместо солнечных тёплых дней наступит череда холодов и осадков.

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