Баланс «обнулят»: обладателей банковских карт предупредили об угрозе

Злоумышленники научились использовать в своих преступных интересах чат-ботов в мессенджерах.Об этом предупредил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов, сообщает ИА DEITA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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