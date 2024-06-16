Spiegel: Шольц досрочно покинул саммит по Украине в Швейцарии

Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось покинуть конференцию по Украине в Швейцарии раньше, чем предполагалось, и вернуться в ФРГ из-за необходимости решения вопросов внутриполитической повестки, сообщает Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии