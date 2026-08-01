Главное, если убьется, то только сам, чтобы других не задел) Макшоссе Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Главное, если убьется, то только сам, чтобы других не задел) Макшоссе Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии