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Доля зараженных «Стелс-омикроном» Covid-19 в России растет

Число заболевших вариантом «Омикрона» ВА.2 россиян увеличивается, рассказали в Роспотребнадзоре. Так называемый «Стелс-омикрон» в девять раз усиливает вирусную нагрузку на легкие по сравнению с обычным омикрон-штаммом, передает РИА «Новости».

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