Доля зараженных «Стелс-омикроном» Covid-19 в России растет

Число заболевших вариантом «Омикрона» ВА.2 россиян увеличивается, рассказали в Роспотребнадзоре. Так называемый «Стелс-омикрон» в девять раз усиливает вирусную нагрузку на легкие по сравнению с обычным омикрон-штаммом, передает РИА «Новости».