За 8 лет на развитие сельского хозяйства в Крыму направлено более 20 миллиардов рублей- Аксёнов

Сегодня День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С праздником тружеников сельского хозяйства поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов: "Одним из ключевых факторов развития отрасли является масштабная государственная поддержка.
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