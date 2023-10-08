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За 8 лет на развитие сельского хозяйства в Крыму направлено более 20 миллиардов рублей- Аксёнов

За 8 лет на развитие сельского хозяйства в Крыму направлено более 20 миллиардов рублей- Аксёнов

Сегодня День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С праздником тружеников сельского хозяйства поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов: "Одним из ключевых факторов развития отрасли является масштабная государственная поддержка.

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