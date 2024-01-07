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Эдриан Ньюи: «Ферстаппен способен пилотировать чуть ли не подсознательно, как все великие гонщики»

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи признался, что управление болидом почти на «подсознательном» уровне было присуще Максу Ферстаппену еще в момент дебюта в «Формуле-1».

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