19 ноября ученики 11 класса в рамках профориентационной работы посетили ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС, где инспектор по профподготовке ознакомил ребят с условиями поступления в ГУО ´Университет гражданской защиты´, а также провел краткий экскурс по особенностям трудовой деятельности профессии спасателя .