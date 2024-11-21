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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экскурс по особенностям трудовой деятельности профессии спасателя.

Экскурс по особенностям трудовой деятельности профессии спасателя.

19 ноября ученики 11 класса в рамках профориентационной работы посетили ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС, где инспектор по профподготовке ознакомил ребят с условиями поступления в ГУО ´Университет гражданской защиты´, а также провел краткий экскурс по особенностям трудовой деятельности профессии спасателя .

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