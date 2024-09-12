Конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и Coda прекратили работу в РФ

В связи с запретом властей США для американских компаний на предоставление услуг в сфере ПО и консалтинга, проектирования, поддержки и их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ онлайн-конструктор сайтов Wix, а также интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda прекратили работу в России с 12 сентября.