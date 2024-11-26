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Депутаты Госдумы приоритетно обсудят ужесточение наказания за продажу вейпов детям

Депутаты Госдумы приоритетно обсудят ужесточение наказания за продажу вейпов детям

Законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям внесут в Госдуму в ближайшее время. Их планируется рассмотреть в приоритетном порядке, рассказал во вторник, 26 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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