Депутаты Госдумы приоритетно обсудят ужесточение наказания за продажу вейпов детям

Законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям внесут в Госдуму в ближайшее время. Их планируется рассмотреть в приоритетном порядке, рассказал во вторник, 26 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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