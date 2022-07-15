США давят на Нидерланды и хотят запретить ASML Holding NV поставлять в Китай оборудование для производства чипов

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил, что Нидерланды и США ведут переговоры о запрете компании ASML Holding NV продавать Китаю оборудование и технологии, используемые при производстве чипов.
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