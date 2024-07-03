NYT: встречающиеся с Байденом чиновники давно заметили ухудшение его состояния

За несколько недель и даже месяцев до провала президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах в Атланте несколько действующих и бывших должностных лиц, встречавшихся с ним за закрытыми дверями, заметили, что он все чаще выглядит растерянным или апатичным или теряет нить разговора, пишет газета The New York Times (NYT).