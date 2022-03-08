GTA VI — это игра на 400-500 часов, которая по размерам будет больше трёх частей серии вместе взятых. Так утверждает аналитик Wedbush Securities

Rockstar недавно подтвердила, что активно работает над GTA VI. Согласно свежим данным, опубликованным аналитиком Wedbush Securities, активная фаза разработки новой игры началась ещё в 2014 году.
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