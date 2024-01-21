Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

Польша после соглашения о прекращении блокировки принимает на 50-60% меньше грузовиков, чем было обговорено ранее, заявил в эфире украинского телеканала вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.
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