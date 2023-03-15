Иномарки в Россию начали ввозить по серым схемам

В 2022 году половину машин (почти 221 тыс.) в Россию из-за рубежа, ввезли физлица. Эти авто предназначаются для реализации в диллерских сетяхю Оформление через физических лиц авто для ввоза в РФ дешевле и быстрее, чем проверять машины через юрлицо.