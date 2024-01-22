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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Мы против донатных помоек»: агентство Weloveplayers вызвалось издавать небольшие...

«Мы против донатных помоек»: агентство Weloveplayers вызвалось издавать небольшие...

«Мы против донатных помоек»: агентство Weloveplayers вызвалось издавать небольшие игры от российских разработчиковРоссийское агентство Weloveplayers, которое раньше оказывало командам разработчиков небольших игр медийную поддержку, заявило о расширении деятельности.

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