«Мы против донатных помоек»: агентство Weloveplayers вызвалось издавать небольшие игры от российских разработчиковРоссийское агентство Weloveplayers, которое раньше оказывало командам разработчиков небольших игр медийную поддержку, заявило о расширении деятельности.
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