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«Краснодар» объявил, что Газинский, Мартынович и Городов уйдут по окончании сезона

«Краснодар» по окончании сезона покинут три футболиста. Южане сообщили, что для полузащитника Юрия Газинского, защитника Александра Мартыновича и вратаря Евгения Городова матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» станет последним в составе «Краснодара».

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