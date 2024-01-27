Ефимов: в МТШ открыли курсы по искусственному интеллекту в промышленности

Проект «Московская техническая школа» вместе с Центром дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана разработал и запустил программы дополнительного профессионального образования в рамках направления «Искусственный интеллект в промышленности».
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