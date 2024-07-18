Microsoft закрыла свой отдел по обеспечению разнообразия и инклюзивности

Microsoft объявила о закрытии своего подразделения по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), которое отвечало за обеспечение политики разнообразия, равенства и инклюзивности в компании.
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