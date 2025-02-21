Пару приговорили к тюремному сроку за танец

В Сингапуре пара из Вьетнама, 31-летняя Нгуен Тхи Нгок Лан и её муж 36-летний Адриан Чинг Ках Сианг, были приговорены к тюремному сроку после того, как женщина вела двухчасовую трансляцию полуобнаженного танца на открытой террасе.