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Череда землетрясений зафиксирована рядом с Курилами и в Японии

Череда землетрясений зафиксирована рядом с Курилами и в Японии

В четверг, 16 марта, сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой 3,7, сообщили ИА UssurMedia в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

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