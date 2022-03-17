Череда землетрясений зафиксирована рядом с Курилами и в Японии

В четверг, 16 марта, сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой 3,7, сообщили ИА UssurMedia в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.