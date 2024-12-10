Reddit тестирует инструмент поиска разговорного ИИ

В то время как все больше компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, поглощают данные Reddit для создания собственных чат-ботов, популярный сайт онлайн-форумов начал тестировать новую функцию разговорного искусственного интеллекта.
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