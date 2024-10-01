Вредная сменка: 9 моделей офисной обуви, которые навредят вашим ногам

Обязательно ли иметь сменку для офиса или достаточно купить комфортную уличную обувь? Носить плоскую подошву или туфли с каблуком, дышащую из синтетики или закрытые натуральные варианты? О правилах офисной обуви, которые сохранят здоровье ног, рассказали эксперты «Доктора Питера».
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