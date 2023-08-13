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Ковальчук о прощальном матче: «Таких идей нет. А то, что сделал Зарипов – очень круто, отличный праздник»

40-летний форвард не выступает с 2021 года, но не объявлял о завершении карьеры.  – Недавно прошел прощальный матч Зарипова.

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