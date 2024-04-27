ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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После развода бывшая жена начала активно устраивать личную жизнь. А я боюсь, что это отразится на нашей дочери

После развода бывшая жена начала активно устраивать личную жизнь. А я боюсь, что это отразится на нашей дочери

Мы с женой были в браке почти двадцать лет. Не скажу, чтобы это время у нас прошло хорошо и спокойно, были и ссоры, и выбрасывание моих вещей из окна, и полгода раздельной жизни.

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Комментарии
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Майя Maja
Он пишет , что ему скидывают дочь, а при этом беспокоится о ее воспитании?!
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3 час.

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