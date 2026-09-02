Кудашов обозначил амбициозные цели «Автомобилиста» на сезон: «Будем бороться только за Кубок Гагарина»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего сезона, заявив, что клуб нацелен исключительно на борьбу за главный трофей лиги.
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