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Кудашов обозначил амбициозные цели «Автомобилиста» на сезон: «Будем бороться только за Кубок Гагарина»

Кудашов обозначил амбициозные цели «Автомобилиста» на сезон: «Будем бороться только за Кубок Гагарина»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего сезона, заявив, что клуб нацелен исключительно на борьбу за главный трофей лиги.

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