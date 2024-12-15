Трамп задумал отменить в США переход на летнее время

Республиканская партия будет активно работать над отменой перехода на летнее время в США. Такое заявление сделал избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года.
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