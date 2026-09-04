Русская весна
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Русская весна

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Сигал поблагодарил Путина, назвавшего его другом России

Сигал поблагодарил Путина, назвавшего его другом России

Американский актёр Стивен Сигал жестом выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что лидер РФ отметил его как друга России.

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