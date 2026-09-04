Американский актёр Стивен Сигал жестом выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что лидер РФ отметил его как друга России.
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