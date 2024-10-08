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Основательница промоушена Буланова: поп-ММА много потеряют без чеченских бойцов

Основательница промоушена Буланова: поп-ММА много потеряют без чеченских бойцов

Поп-ММА много потеряет без чеченских спортсменов. Так основательница своего бойцовского промоушена Наталья Буланова прокомментировала призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам покинуть подобные организации, пишет "Подъем".

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