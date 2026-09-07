Соединенные Штаты Америки: источники в полиции сообщили, что один человек был убит и еще один был ранен в районе Эллиот-авеню и Белл-стрит в Сиэтле, штат Вашингтон, рано утром после инцидента со стрельбой.
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