Врач Петрова: физиотерапию важно сочетать с физическими нагрузками

Одна из самых распространенных ошибок пациентов — надежда на то, что курс физиотерапевтических процедур сам по себе решит все проблемы со здоровьем, без личного участия.
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