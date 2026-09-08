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Газета.ру

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Врач Петрова: физиотерапию важно сочетать с физическими нагрузками

Врач Петрова: физиотерапию важно сочетать с физическими нагрузками

Одна из самых распространенных ошибок пациентов — надежда на то, что курс физиотерапевтических процедур сам по себе решит все проблемы со здоровьем, без личного участия.

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