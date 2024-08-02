✈️ Истребители ВКС России патрулировали нейтральные воды Черного моря Задача лётчиков Су-35с Воздушно-космических сил России – недопущение нарушения границы.
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✈️ Истребители ВКС России патрулировали нейтральные воды Черного моря Задача лётчиков Су-35с Воздушно-космических сил России – недопущение нарушения границы.