Военное обозрение

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В ночное время суток удары с применением БПЛА нанесены по объектам противника в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях

В ночное время суток удары с применением БПЛА нанесены по объектам противника в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях

В течение ночи практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинская сторона сообщает о применении российскими войсками ударных беспилотников.

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