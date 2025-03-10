В Уфе полицейские рассказали трудовому коллективу как противостоять кибермошенничеству

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе подполковник полиции Олеся Ахмедьянова рассказала сотрудникам АО «Башнефтегеофизика» о различных схемах, которые используют мошенники для хищения личных данных и денежных средств граждан, а также напомнила об ответственности за участие в мошеннических действиях.