В Уфе полицейские рассказали трудовому коллективу как противостоять кибермошенничеству

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе подполковник полиции Олеся Ахмедьянова рассказала сотрудникам АО «Башнефтегеофизика» о различных схемах, которые используют мошенники для хищения личных данных и денежных средств граждан, а также напомнила об ответственности за участие в мошеннических действиях.
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