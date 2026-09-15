«Как эта €бучая ДНР.Раньше я любила Донецк.сейчас я его в рот €бала это ебучий Донецк!Нет к меня возможности уехать из России и ДНР из-за родителей!».
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