«Второй большой удар по команде». Владимир Башмаков – о запрете устройства Red Bull

«Второй большой удар по команде». Владимир Башмаков – о запрете устройства Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков высказался о скандальной ситуации вокруг Red Bull Racing накануне Гран При США.
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