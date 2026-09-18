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Царьград

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Подросток в Кузбассе угнал ВАЗ-2107, разбил фару и вернул авто

Подросток в Кузбассе угнал ВАЗ-2107, разбил фару и вернул авто

Сотрудники МВД по Тайгинскому городскому округу завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 17-летний местный житель.

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