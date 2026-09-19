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Новости Липецка

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Липецкий «Металлург» обыграл «Строгино» со счётом 1:0

Липецкий «Металлург» обыграл «Строгино» со счётом 1:0

Единственный гол на 21-й минуте, забитый Саввой Потаповым, принес «Металлургу» победу и выход на 5-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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