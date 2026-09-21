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Царьград

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Казанков победил на выборах в Марий Эл с результатом 52,84%

Казанков победил на выборах в Марий Эл с результатом 52,84%

Депутат от КПРФ Сергей Казанков выиграл выборы в Республике Марий Эл в Марийском округе №27, набрав 52,84% после обработки всех протоколов.

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