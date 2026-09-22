Российский оператор БПЛА Соколов назвал танк Leopard самой сложной целью

Герой России, оператор БПЛА Алексей Соколов с позывным Сокол 22 сентября назвал немецкий танк Leopard самой сложной целью, а также рассказал об уничтожении этой техники в ходе боевых действий.
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