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ИА Регнум

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Российский оператор БПЛА Соколов назвал танк Leopard самой сложной целью

Российский оператор БПЛА Соколов назвал танк Leopard самой сложной целью

Герой России, оператор БПЛА Алексей Соколов с позывным Сокол 22 сентября назвал немецкий танк Leopard самой сложной целью, а также рассказал об уничтожении этой техники в ходе боевых действий.

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