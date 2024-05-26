Оксана Морозан: «Мы считаем, что главное – не победа, а участие»

Работники Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга принимают участие в забеге «Бегом с Дневником» Работники Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга принимают участие в благотворительном забеге «Бегом с Дневником».
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