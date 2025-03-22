Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на свет, воду, газ и электроэнергию. Платежи вырастут в среднем на 11,9%, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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