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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на свет, воду, газ и электроэнергию. Платежи вырастут в среднем на 11,9%, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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