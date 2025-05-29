Минприроды: ветер может ухудшить ситуацию с пожарами в Забайкальском крае

В Минприроды Забайкальского края заявили, что за текущие сутки ликвидировали восемь пожаров на площади 58 тысяч гектаров в Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском и Чернышевском округах.
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