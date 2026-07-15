Дети из многодетных семей получают подарки к школе от Королева

Дети из многодетных семей Тверской области получат школьную форму к новому учебному году. Автор фото: Оксана СтрыгинаПервыми примерку провели ученики школы №38 Твери — семьи Виноградовых, Гигава и Михайловых, где растут от трёх до пяти детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии