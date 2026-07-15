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Дети из многодетных семей получают подарки к школе от Королева

Дети из многодетных семей получают подарки к школе от Королева

Дети из многодетных семей Тверской области получат школьную форму к новому учебному году.  Автор фото: Оксана СтрыгинаПервыми примерку провели ученики школы №38 Твери — семьи Виноградовых, Гигава и Михайловых, где растут от трёх до пяти детей.

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