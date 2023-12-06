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Миллеровский коллектив «Вдохновение» получил  звание 2-кратных лауреатов на международном конкурсе

Хореографический коллектив «Вдохновение» принял участие в десятом международном конкурсе PLANET DANCE, проходившем в Ростов-на-Дону.

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