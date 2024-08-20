Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках

Поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре окропил святой водой патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает 20 августа пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) на официальном сайте.
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